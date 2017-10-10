İçme suyu kanalında göçük: 2 kişi mahsur kaldı

ALINAN bilgiye göre, Dayılı köyünde muhtar Ahmet Alıcı ile Ali Bektaş, içme suyu şebekesi için kazılan kanalda çalışırken göçük oluştu. Bektaş ve Alıcı, toprak altında kaldı.
Kanalda çalışan diğer işçiler ve köy halkı, AFAD ekipleri ve jandarmadan yardım istedi.
Göçük altında kalan Bektaş ve Alıcı'nın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
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