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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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İçme suyu kanalında göçük: 2 kişi mahsur kaldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dayılı köyünde, içme suyu kanalında çalışan 1'i muhtar 2 kişi göçük altında kaldı

İçme suyu kanalında göçük: 2 kişi mahsur kaldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dayılı köyünde, içme suyu kanalında çalışan 1'i muhtar 2 kişi göçük altında kaldı

10 Ekim 2017 Salı 21:12
İçme suyu kanalında göçük: 2 kişi mahsur kaldı
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ALINAN bilgiye göre, Dayılı köyünde muhtar Ahmet Alıcı ile Ali Bektaş,  içme suyu şebekesi için kazılan kanalda çalışırken göçük oluştu. Bektaş ve Alıcı,  toprak altında kaldı.
 
Kanalda çalışan diğer işçiler ve köy halkı, AFAD ekipleri ve  jandarmadan yardım istedi.
 
Göçük altında kalan Bektaş ve Alıcı'nın kurtarılması için çalışma  başlatıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
İçme SuYozgat
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