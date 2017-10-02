İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi

5 bin 599 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, son bir haftada yurt içinde 49'u ölü, 4'ü sağ, 15'i teslim olmak üzere toplam 68 terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 95 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 202’si terör (PKK/KCK 133, aşırı sol 26, DEAŞ 45, FETÖ/PDY 998) 3 bin 715’i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 682’si düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5 bin 599 kişi gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlar neticesinde, 4 ilde Şırnak'ta 29, Diyarbakır'da 12, Hakkari'de 4, Mardin'de 2 olmak üzere 47 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş, bu sığınak ve mağaralarda teröristlerin kış hazırlığı olan yaklaşık 16 ton gıda maddesi, 46’sı ağır ve uzun namlulu (6 M-16, 2 Bixi, 7 Roketatar, 2 Doçka, 3 Kanas, 26 Kalaşnikov) toplam 54 silah, 200 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 79 el bombası, 18 bin 741 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 23 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 78 ilde gerçekleştirilen 2 bin 733 operasyonda, piyasa değeri 15 milyon 788 bin 670 TL olan, 680 kilogram esrar, 28 kilogram eroin, 7 kilogram kokain, 2 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai),

23 kilogram metamfetamin, 18 bin 127 adet uyuşturucu hap, 29 bin 832 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca piyasa değeri 5 milyon 939 bin 196 TL olan, 833 bin 138 adet kaçak sigara, 24 bin 218 litre akaryakıt ele geçirildi.

Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 715 kişi gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 46 ilde (Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Batman, Bolu, Bursa, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Isparta, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van) 407 şüpheli gözaltına alındı.

Siber suçlarla mücadele

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren bin 193 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 440 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Asayiş uygulamaları

Ülke genelinde daha güvenli eğitim-öğretim yapılabilmesi, çocukların her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulabilmesi amacıyla, okul başlangıç/bitiş saatlerinde okulların çevrelerinde ve bölgedeki park/bahçelerde 19 bin 710 personelin katılımıyla 'Okul Çevrelerinde ve Parklarda Uygulama' yapıldı. Bu uygulamalarda, 123 bin 883 kişi kontrol edildi, bin 120 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.

Ayrıca ülke genelinde yasa dışı bahis oynatılmasının engellenmesi amacıyla, 4 bin 829 personelin katılımıyla 'İlk Gol Bahis Uygulaması' yapıldı. Bu uygulamalarda, 3 bin 369 iş yeri kontrol edildi, 162 iş yeri ile 396 yasa dışı bahis oynayan/oynatan şahsa yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele

444’ü denizlerde olmak üzere 4 bin 687 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 682 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.