İçişleri Bakanlığı'ndan kiliseye saldırıya ilişkin açıklama

"Kadıköy Surp Takavor Ermeni kilisesi’ne yapılan kabul edilemez saldırı sonrası Bakanımız Sayın Sülayman Soylu,İstanbul İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, saldırı yapılan kiliseyi ziyaret etmiştir. Bu aciz girişimi yapanlar hakkında güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tahkikatı yapmaktadır."

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