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İçişleri Bakanlığı'ndan kiliseye saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırı sonrası İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İçişleri Bakanlığı'ndan kiliseye saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırı sonrası İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

01 Mayıs 2018 Salı 16:24
İçişleri Bakanlığı'ndan kiliseye saldırıya ilişkin açıklama
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 içişleri bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada,  şunlar kaydedildi:

"Kadıköy Surp Takavor Ermeni kilisesi’ne yapılan kabul edilemez  saldırı sonrası Bakanımız Sayın Sülayman Soylu,İstanbulİstanbul Ermenileri Patriği Genel  Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram  Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kadıköy Kaymakamı Mustafa  Özarslan, saldırı yapılan kiliseyi ziyaret etmiştir. Bu aciz girişimi yapanlar  hakkında güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tahkikatı yapmaktadır."

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