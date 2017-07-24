İç tüzük görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, İç Tüzük Kanun Teklifi'nin temel kanun olarak görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi. Yapılan oylamada İç Tüzük Kanun Teklifi görüşmelerinin yapılması kabul edildi. Verilen ara sonrası CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, teklifin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle usul tartışması açılmasını istedi. TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, usul tartışması açılmasını kabul etti. Daha sonra İç Tüzük Kanun Teklifi görüşmeleri başladı.

