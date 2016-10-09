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İç savaştan kurtuldu, trafik kazasında öldü

Adana'da annesinin elini bırakarak, yolun karşına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Suriyeli çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

İç savaştan kurtuldu, trafik kazasında öldü

Adana'da annesinin elini bırakarak, yolun karşına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Suriyeli çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

09 Ekim 2016 Pazar 14:44
İç savaştan kurtuldu, trafik kazasında öldü
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SURİYE'DEKİ iç savaştan ailesiyle kaçarak, Adana'ya gelen  4 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.  
Alınan bilgiye göre,  Remzi Alpkıray yönetimindeki 01 EHM 50 plakalı  otomobil, Tahsilli Mahallesi’nde, annesinin elini bırakarak yolun karşısına  geçmeye çalıştığı iddia edilen Mahmud  Elhazauri'ye çarptı. 
Yaralanan çocuk, kaldırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma  Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 
 Adli Tıp Kurumu'ndan oğlunun cenazesini teslim alan baba Reşid  Elhazauri, yaşanan çatışmalar nedeniyle Suriye’nin Halep kentinden bir süre önce  Türkiye'ye sığındıklarını belirterek, "Oğlum, eşim Nayfa'nın elini bırakarak,  yola koşmuş. Şoförün hatası yok, şikayetçi olmadık."  diye konuştu.
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Son Güncelleme: 09.10.2016 15:02
Anahtar Kelimeler:
İç Savaştan KurtulduTrafik Kazasında öldüRemzi AlpkırayAdanaSuriye
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