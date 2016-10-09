İç savaştan kurtuldu, trafik kazasında öldü

SURİYE'DEKİ iç savaştan ailesiyle kaçarak, Adana'ya gelen 4 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Remzi Alpkıray yönetimindeki 01 EHM 50 plakalı otomobil, Tahsilli Mahallesi’nde, annesinin elini bırakarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen Mahmud Elhazauri'ye çarptı.

Yaralanan çocuk, kaldırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adli Tıp Kurumu'ndan oğlunun cenazesini teslim alan baba Reşid Elhazauri, yaşanan çatışmalar nedeniyle Suriye’nin Halep kentinden bir süre önce Türkiye'ye sığındıklarını belirterek, "Oğlum, eşim Nayfa'nın elini bırakarak, yola koşmuş. Şoförün hatası yok, şikayetçi olmadık." diye konuştu.

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