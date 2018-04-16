Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...
Beslenmede Yeni Kurallar!
Beslenmede Yeni Kurallar!
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete Girdi
Dünyanın İlk Elektrikli Yolu Hizmete...

İBB duyurdu! 'tarihi' adım..

İBB, kültür varlıklarının mevcut durumlarını tespit edecek araştırma için ihale açtı. İstanbul’un kültür varlıklarının envanterini güncellemek adına 31 ilçede yürütülecek çalışmalar ile 7 bin 120 olan tescilli kültür varlığı sayısının 8 bine yükselmesi öngörülüyor

İBB duyurdu! 'tarihi' adım..

İBB, kültür varlıklarının mevcut durumlarını tespit edecek araştırma için ihale açtı. İstanbul’un kültür varlıklarının envanterini güncellemek adına 31 ilçede yürütülecek çalışmalar ile 7 bin 120 olan tescilli kültür varlığı sayısının 8 bine yükselmesi öngörülüyor

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:28
İBB duyurdu! 'tarihi' adım..
banner404


İBB, kültür varlıklarının tespiti için harekete geçti. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, ‘İstanbul’un 31 İlçesinde Kültür Varlıklarına İlişkin Envanter Verilerinin Etüt Edilmesi, Güncellenmesi ve Değerlendirilmesi’ adı altında 14 Mayıs 2018 tarihli hizmet alım ihalesi açtı. Taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, anıt ve sivil mimarlık örneği yapıların güncel durumlarının tespit edilmesi, güncel fotoğraflarının envanter fişlerine işlenmesi, verilerin Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu arşivlerindeki bilgiler ve mevcut verilerle birleştirilmesi, raporlandırılması ve envanter fişlerinin kitap haline getirilmesi işlemleri yapılacak. Henüz yasal koruma altına alınmamış olan kültür varlıkları ise tescilinin yapılması için ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na önerilecek.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre çalışmalar daha önce kültür varlıkları envanter araştırması yapılmış olan Fatih, Eyüp, Beyoğlu, Şişli, Adalar, Kadıköy, Üsküdar ve Şile dışında kalan 31 ilçede yapılacak. 31 ilçede, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü’nün verilerine göre, toplam 7 bin 120 adet tescilli kültür varlığı bulunuyor. İhale şartnamesinde güncel olmayan bu verilerin, tarihsel kaynaklar ve kurul araştırmaları neticesinde artacağı hesaba katılarak, 8 bin envanter fişi hazırlandı.

UZMAN EKİPLER

Söz konusu ihalenin teknik şartnamesinde işin amacı ise şöyle açıklandı: “İstanbul’da kültürel mirasın korunması kapsamında, kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ve bunların uygulamalarına yönelik olarak yapılacak çalışmaların öncesinde, söz konusu varlıkların mevcut durumlarının tespit edilmesi ve değerlendirmelerin ayrıntılı etütlere dayandırılması gerekmektedir. Kültür varlıklarının proje ve uygulamalarına yönelik çalışmalarda gerekli güncel envanter bilgisi ve veri tabanını oluşturmak üzere, kültür envanterinin derlenmesi, yapılacak alan çalışmasıyla bilgi ve verilerin güncellenmesi, etüt edilmesi ve analizlerinin yapılması gerekmektedir.”

Araştırmalar restorasyon alanında uzman, en az 5 yıl deneyimli 1 öğretim görevlisinin danışmanlığında, 2’şer kişiden oluşan en az 11 ekip tarafından yürütülecek. Ekiplerde restorasyon uzmanı 1 mimar olacak. Projede en az 9 sanat tarihçisi, restoratör veya arkeolog ile 7 şehir plancısı bulunacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İBBKültür VarlıklarıKültür Varlıklarının Envanterini
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç müzisyenin son anları! O an kamera kayıttaydı...
Genç müzisyenin son anları! O an kamera kayıttaydı...
İş adamının yatakta çekilmiş fotoğraflarını ifşa ettiler
İş adamının yatakta çekilmiş fotoğraflarını ifşa ettiler
Yalı kazasının nedeni ortaya çıktı
Yalı kazasının nedeni ortaya çıktı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim