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Huzurevindeki istismara Bakanlık el koydu! Görevden alındılar...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla, İstanbul'da bir özel hizmet kuruluşunda yaşanan ve basına da yansıyan "yaşlıya yönelik istismar" vakasına yönelik başlatılan denetim sonucunda, kurumda çalışan söz konusu kişiler hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve bu kişilerin iş akitlerine son verildiği bildirildi

Huzurevindeki istismara Bakanlık el koydu! Görevden alındılar...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla, İstanbul'da bir özel hizmet kuruluşunda yaşanan ve basına da yansıyan "yaşlıya yönelik istismar" vakasına yönelik başlatılan denetim sonucunda, kurumda çalışan söz konusu kişiler hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve bu kişilerin iş akitlerine son verildiği bildirildi

19 Ekim 2017 Perşembe 18:09
Huzurevindeki istismara Bakanlık el koydu! Görevden alındılar...
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BAKANLIKTAN, bazı medya organlarında yer alan "Huzurevinden skandal  görüntüler" başlıklı habere yönelik yapılan yazılı açıklamada, habere konu olan  "yaşlıya yönelik istismar" vakasına ilişkin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Kaya'nın talimatıyla denetim başlatıldığı bildirildi.

Denetim sonucunda olayın İstanbul'da bir özel hizmet kuruluşunda 30  Eylül 2017 tarihinde, gece saat 02.14-02.25 arasında meydana geldiğinin tespit  edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamera görüntülerindeki eylemi gerçekleştiren kişilerin yaşlı bakım  elemanı H.Ö, yaşlı bakım teknikeri M.Y. ve temizlik görevlisi C.T. olduğu  belirlenmiş ve adı geçenler hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda  bulunulmuştur. Bu kişilerin aynı zamanda iş akitlerine de 13 Ekim 2017 tarihinde  son verilmiştir.

Kamera görüntülerine göre, insanlık haysiyetine yakışmayan davranış ve  tutum sergileyen bu kişilere, yaşlı teyzemiz tarafından defalarca 'Yapmayın, sizi  Cumhur Reisine şikayet edeceğim' denmesine rağmen, vicdandan nasibini almamış bu  kişiler çirkin davranışlarını devam ettirmiştir. Söz konusu görüntülerin yayımı  sonrası, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip  edilen bu müessif olay ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız  gereğini yerine getirmiştir."

Açıklamada ayrıca Bakanlığın, sürecin ve olaya karışanların gereken  cezaları almasının sonuna kadar takipçisi olacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Medya OrganlarıFatma Betül Sayan KayaHuzureviIstismar
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