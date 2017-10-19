Huzurevindeki istismara Bakanlık el koydu! Görevden alındılar...

BAKANLIKTAN, bazı medya organlarında yer alan "Huzurevinden skandal görüntüler" başlıklı habere yönelik yapılan yazılı açıklamada, habere konu olan "yaşlıya yönelik istismar" vakasına ilişkin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın talimatıyla denetim başlatıldığı bildirildi.

Denetim sonucunda olayın İstanbul'da bir özel hizmet kuruluşunda 30 Eylül 2017 tarihinde, gece saat 02.14-02.25 arasında meydana geldiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamera görüntülerindeki eylemi gerçekleştiren kişilerin yaşlı bakım elemanı H.Ö, yaşlı bakım teknikeri M.Y. ve temizlik görevlisi C.T. olduğu belirlenmiş ve adı geçenler hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu kişilerin aynı zamanda iş akitlerine de 13 Ekim 2017 tarihinde son verilmiştir.

Kamera görüntülerine göre, insanlık haysiyetine yakışmayan davranış ve tutum sergileyen bu kişilere, yaşlı teyzemiz tarafından defalarca 'Yapmayın, sizi Cumhur Reisine şikayet edeceğim' denmesine rağmen, vicdandan nasibini almamış bu kişiler çirkin davranışlarını devam ettirmiştir. Söz konusu görüntülerin yayımı sonrası, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip edilen bu müessif olay ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız gereğini yerine getirmiştir."

Açıklamada ayrıca Bakanlığın, sürecin ve olaya karışanların gereken cezaları almasının sonuna kadar takipçisi olacağı bildirildi.