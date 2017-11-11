Husumetlisini vuran şahıs tutuklandı

OLAY, dün Aksaray Mahallesi merkez Cahit Dalokay Bulvarı Çimento Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yaya olarak giden Mehmet K., aralarında husumet bulunan E.G. tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralanan Mehmet K. çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli E.G, bugün polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.