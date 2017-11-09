Hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı!

KAZA, Aksaray-Ankara karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesine mısır taşımacılığı yapan M.T. (48) idaresindeki 68 KF 250 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 metrelik şarampole devrildi. Kamyonda yüklü mısırlar karayoluna ve şarampole dökülürken, sürücü hurdaya dönen kamyondan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri her ihtimale karşı sürücüyü ambulansta kontrolden geçirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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