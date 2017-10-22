Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108489
ALTIN
151.139
DOLAR
3.6704
STERLİN
4.8378
EURO
4.3242
22 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Ekim 2017 Alanya -...
Retina hastalıklarında erken tanı uyarısı
Retina hastalıklarında erken tanı uyarısı
Deterjan değil ama sadece 1 kapağı tüm lekeleri yok ediyor!
1 kapağı tüm lekeleri yok...
banner468

Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı

Ankara’da, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan araç bir anda alev aldı. Sürücü, hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı

Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı

Ankara’da, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan araç bir anda alev aldı. Sürücü, hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı

22 Ekim 2017 Pazar 16:43
Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı
banner404

KAZA, Protokol Yolu’ndan Esenboğa Havaalanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 AD 6733 plakalı araç sürücüsü, Hasan Güven yönetimindeki 06 LHZ 51 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 AD 6733 plakalı araç sürücüsü, yol kenarındaki ağaçlara ve ardından da duvara çarparak takla attı. Kaza sonrası bir anda alev alan araca kazaya karışan diğer araçta bulunan Hasan ve Hüseyin Güven müdahale ederken, ismi belirlenemeyen araç sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan 06 LHZ 51 plakalı araçta bulunan Hüseyin Güven, kaza anını şöyle anlattı:

“Üçüncü şeritte ilerlerken bir anda sol arkadan bizim arabaya vurdu ve biz kendimizi sağ tarafa zor attık. Daha sonra araç ağaçlara çarptı, takla atmaya başladı ve yandı. Araçta bulunan arkadaşı çıkardık ve ilk müdahaleyi yaptık. Ambulans çağırdık. Durumu iyi görünüyordu ama biraz kanaması vardı. Araç çok hızlıydı. Havada 5-6 takla attı.”
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AnkaraHurda YığınıEsenboğa Havaalanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kesik kafa cinayetinde 2 kişi yakalandı, 1 kişi ise aranıyor
Kesik kafa cinayetinde 2 kişi yakalandı, 1 kişi ise aranıyor
İki komşu arasında kavga: 6 gözaltı
İki komşu arasında kavga: 6 gözaltı
Çöp evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Çöp evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim