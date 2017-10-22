Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı

KAZA, Protokol Yolu’ndan Esenboğa Havaalanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 AD 6733 plakalı araç sürücüsü, Hasan Güven yönetimindeki 06 LHZ 51 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 AD 6733 plakalı araç sürücüsü, yol kenarındaki ağaçlara ve ardından da duvara çarparak takla attı. Kaza sonrası bir anda alev alan araca kazaya karışan diğer araçta bulunan Hasan ve Hüseyin Güven müdahale ederken, ismi belirlenemeyen araç sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan 06 LHZ 51 plakalı araçta bulunan Hüseyin Güven, kaza anını şöyle anlattı:

“Üçüncü şeritte ilerlerken bir anda sol arkadan bizim arabaya vurdu ve biz kendimizi sağ tarafa zor attık. Daha sonra araç ağaçlara çarptı, takla atmaya başladı ve yandı. Araçta bulunan arkadaşı çıkardık ve ilk müdahaleyi yaptık. Ambulans çağırdık. Durumu iyi görünüyordu ama biraz kanaması vardı. Araç çok hızlıydı. Havada 5-6 takla attı.”

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.