"Hudut kartalları" FETÖ şüphelisini sınırda yakaladı

ALINAN bilgiye göre, devriye atan "Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. Derece Askeri Yasak Bölgede 2 kişiyi tespit etti.
Yapılan incelemede Yunanistan'a kaçma girişimindeki şüphelilerin, örgütün kapatılan okulunda öğretmenlik yaptığı tespit edilen B.K. ile H.K. olduğu belirlendi.
Her iki şüphelinin de FETÖ terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında devam eden mahkemeleri olduğu ve yurt dışı yasağı kararları bulunduğu öğrenildi.
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