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"Hudut kartalları" FETÖ şüphelisini sınırda yakaladı

Edirne'de hudut askerleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphelisi çifti, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı

"Hudut kartalları" FETÖ şüphelisini sınırda yakaladı

Edirne'de hudut askerleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphelisi çifti, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı

11 Nisan 2018 Çarşamba 18:25
"Hudut kartalları" FETÖ şüphelisini sınırda yakaladı
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ALINAN bilgiye göre, devriye atan "Hudut kartalları" olarak bilinen  54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. Derece  Askeri Yasak Bölgede 2 kişiyi tespit etti.

Yapılan incelemede Yunanistan'a kaçma girişimindeki şüphelilerin,  örgütün kapatılan okulunda öğretmenlik yaptığı tespit edilen B.K. ile H.K. olduğu  belirlendi.

Her iki şüphelinin de FETÖ terör örgütü üyeliği soruşturması  kapsamında devam eden mahkemeleri olduğu ve yurt dışı yasağı kararları bulunduğu  öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüHudut KartallarıFetö
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