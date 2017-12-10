Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107921
ALTIN
154.062
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1370
EURO
4.5054
11 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
11 Aralık 2017 Antalya -...
10 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
10 Aralık 2017 Yeni Alanya...
1 bardak suya 2 kaşık katıp için, mantardan kurtulun!
Bu yöntemle mantardan kurtulun
banner468

Hızlı tren müjdesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Konya ile Gaziantep arasındaki hızlı tren çalışmalarına Şanlıurfa’yı da dahil ettiklerini belirterek, hızlı tren projelerini tamamlamak üzere oldukları müjdesini verdi

Hızlı tren müjdesi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Konya ile Gaziantep arasındaki hızlı tren çalışmalarına Şanlıurfa’yı da dahil ettiklerini belirterek, hızlı tren projelerini tamamlamak üzere oldukları müjdesini verdi

10 Aralık 2017 Pazar 18:21
Hızlı tren müjdesi
banner404

ŞANLIURFA'DA sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sivil toplum kuruluşları ile yapılan toplantıda sorunları dinledi.

Konya ile Gaziantep arasındaki hızlı tren çalışmalarına Şanlıurfa’yı da dahil ettiklerini belirten Bakan Ahmet Arslan, hızlı tren projelerini tamamlamak üzere oldukları müjdesini verdi.

Bakan Arslan, sınır hattındaki hızlı tren çalışmalarının ise Suriye ve Irak’taki karışıklık nedeniyle yavaşladığını dile getirerek, "Şanlıurfa sadece karayoluyla yetinmiyor, yetinmeyecektir haklı olarak. Bir de demiryolu. Daha önce bizim ülkemiz demiryollarını Mürşitpınar, Şanlıurfa üzerinden Suriye’ye, daha ileriye götürüp Irak'a bağlantı yapmak üzere o ülkelerle görüşmelerimizi sürdürüyorduk, gerekli çalışmaları da başlatmıştık ancak gerek Suriye'deki, gerek Irak’taki karışıklıktan dolayı şu anda bir yavaşlama, bekleme var. Şanlıurfa'nın hızlı trenle tanışması da dahil olmak üzere uluslararası koridorlara entegre olması çalışmaları devam ediyor.

Birinci önceliğimiz İstanbul'dan başlayarak Konya, Karaman, Ulukışla, Mersin ve Adana üzerinden Gaziantep’e kadar inşaatı devam eden hızlı tren projesini Şanlıurfa’ya kadar getirmek üzere çalışmalar zaten başlatmıştık. Şanlıurfa-Gaziantep arası 150 kilometre. Bunun demiryolu kesin projelerinin yapılmasıyla ilgili ihaleye Temmuz ayında çıkmıştık. Ön yeterlilik tekliflerini almıştık bu ayın 20'sinde, yani yaklaşık 10 gün sonra teknik ve mali tekliflerini almış olacağız. 20 Aralık 2017'de hızlı tren kesin projelerini alacağız. Ocak ayında inşallah bitirip sözleşmeyi imzalayacağız. Böylece Şanlıurfa- Gaziantep projesini başlatacağız.

STK temsilcilerimiz gündeme getirdi, o proje içerisinde Mürşitpınar'daki OSB’lerin lojistik merkezleri ile entegre hale getirilmesi ve bir lojistik merkezi yapılmasını da değerlendireceğiz ve gereğini yapacağız. Bunu da buradan açıklamış olalım. Bu da çoğunlukla arkadaşlarımızın talebiydi zaten. Burayla yetinmeyeceğiz. Şanlıurfa'yı batı aksında trenle bağlamak önemli ama aynı zamanda doğu aksında Mardin ile bağlamak, ki 180 kilometrelik bir hat. Onun da ön yeterlik ihalelerini yaklaşık 10 gün önce yaptık. Onların incelemesi devam ediyor. Yine aynı zamanda Şanlıurfa'nın sanayisini Diyarbakır'a da bağlamış olmak adına 170 kilometre, o hattın da önümüzdeki yıl içerisinde kesin proje ihalelerine çıkmış olacağız” ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HızlıTren
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Reddedilince kurşun yağmuruna tuttu
Reddedilince kurşun yağmuruna tuttu
Korkunç ölüm: Elektrik direğinde akıma kapıldı
Korkunç ölüm: Elektrik direğinde akıma kapıldı
İki katlı ahşap bina küle döndü
İki katlı ahşap bina küle döndü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim