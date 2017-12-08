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Hızlı tren müjdesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2018 yılında İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar üzerinden Burdur, Isparta güzergahından Antalya’ya erişecek demiryolu projesinin başlayacağı müjdesini verdi

Hızlı tren müjdesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2018 yılında İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar üzerinden Burdur, Isparta güzergahından Antalya’ya erişecek demiryolu projesinin başlayacağı müjdesini verdi

08 Aralık 2017 Cuma 19:26
Hızlı tren müjdesi
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KATAR İçişleri Bakanlığı'nın Türk firması Ares Tersanesi'ne sipariş verdiği 17 gemiden 48 metrelik 2 gemiden ilki olan ve 37 deniz mili hızıyla dünyanın en hızlı karakol gemisi unvanına sahip 'Ares 150 Hercules OPV' karakol gemisi ile 34 metrelik Ares 110 Hercules, düzenlenen törenle Katar yetkililerine teslim edildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Katar İçişleri Bakan Vekili Tuğgeneral Al-Khulaifi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ares Tersanesi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu ile bürokratlar ve davetlilerin katıldığı tören öncesi, Bakan Arslan ve Katar yetkilileri, her iki gemide de incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından tören alanına geçen Bakan Arslan burada yaptığı konuşmada, teslim edilen gemilerin Türkiye ile Katar arasında dostluğu ve kardeşliği geliştirdiğine vurgu yaptı. Türkiye’nin gemi inşaat sektöründeki ihracatından da bahseden Arslan, 2017’nin ilk 11 ayında 1 milyar doların üstünde ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti. Konuşmasında İstanbul ile Antalya arasında hızlı tren yapılacağını da müjdeleyen Arslan, gelecek yıl demiryolu çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Bir an önce inşaata başlanacak
 
Antalya’nın turizm kenti olduğuna dikkati çeken Bakan Arslan, hızlı tren konusunda da se müjdeli bir haber vererek, “Bu konuda İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar üzerinden Burdur, Isparta güzergahından Antalya’ya erişecek yine demiryolu projelerinin etüt projeleri devam ediyor. Hedefimiz önümüzdeki yıl onun da bir an önce inşaatına başlamak ve Turizmin başkenti Antalya’yı, finansın ve dünyanın başkenti İstanbul’a hızlı trenle bağlamak. Bununla da yetinmiyoruz, Antalya’yı tarihi başkentlerden Konya, Aksaray, Kapadokya, Nevşehir ve Kayseri’ye bağlayacak hızlı tren projesini ilgili de etüt, fizibilite ve sondaj çalışmaları devam ediyor. Her iki projeyle birlikte ülkemizin birçok büyük kentini Antalya’ya bağlamış olacağız. Bu da bizim önemli hedeflerimizden birisi” dedi.
 
“Havacılıkta 11 ayda 25 milyon yolcu ağırladık”
 
Havacılıkta 2002 yılında 10, 2016’da ise 18 milyon yolcu ağırladığını kaydeden Arslan, 2017’nin ilk 11 ayında ise bu rakamın 25 milyon olduğunu söyledi. Gazipaşa’ya yapılan havalimanıyla birlikte artışın yaşandığını ifade eden Arslan, Antalya’nın batısına yapılacak olan 3. Havalimanının yerinin tespit edildiğini, etüt projeleri yaptıklarını ve ihaleye sunulacağını söyledi.
 

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UlaştırmaDenizcilikHaberleşme
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