Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
4 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Ocak 2018 Antalya -...
'Emzirmek kilo verdiriyor'
'Emzirmek kilo verdiriyor'
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
3 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Ocak 2018 Yeni Alanya...

HIV skandalı ile ilgili flaş gelişme!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Dicle Üniversitesi'nde HIV virüsü taşıyan kadının ameliyatı sırasında parmağına iğne batan asistan doktorun suç duyurusu üzerine 'görevi kötüye kullanma ve taksirle yaralama' suçlarından, üniversite yönetimi, ameliyata girmeyen doktorlar hakkında soruşturma başlattı

HIV skandalı ile ilgili flaş gelişme!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Dicle Üniversitesi'nde HIV virüsü taşıyan kadının ameliyatı sırasında parmağına iğne batan asistan doktorun suç duyurusu üzerine 'görevi kötüye kullanma ve taksirle yaralama' suçlarından, üniversite yönetimi, ameliyata girmeyen doktorlar hakkında soruşturma başlattı

03 Ocak 2018 Çarşamba 19:24
HIV skandalı ile ilgili flaş gelişme!
banner404

SİİRT'TE yaşayan ve doğum için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'ne getirilen HIV virüsü taşıyan Ç.K.'nin sezaryenle doğum operasyonu sırasında, asistan doktor D.D.'nin eline iğne battı. Tedaviye alınan doktor, avukatı aracılığı ile suç duruyusunda bulundu. Asistan doktor, suç duyurusunda; ameliyat sırasında yeterli önlemlerin alınmadığı, korucuyu malzemelerin bulunmadığını belirtilerek, Üniversitesi yönetimi ve kadın HIV virüsü taşıdığı için ameliyata girmeyen doktorlardan şikâyetçi oldu. Suç duyurusundan sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 'görevi kötüye kullanmak' ve 'taksirle yaralama' suçlarından Üniversite yönetimi ve ameliyata girmeyen doktorlar hakkında soruşturma başlattı.
Haklarında suç duyurusunda bulunulan kişilerin öğretim üyesi olması nedeniyle, savcılığın Yükseköğretim Kurulu'ndan soruşturma izni isteyeceği ve ona göre soruşturmanın seyrini belirleyeceği öğrenildi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Cumhuriyet BaşsavcılığıDicle ÜniversitesiHIV Virüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tartıştığı eşinin yüzüne biber gazı sıktı
Tartıştığı eşinin yüzüne biber gazı sıktı
Eski sevgilisini tetikçi tutarak vurdurdu
Eski sevgilisini tetikçi tutarak vurdurdu
"Bakan geliyor, açılış var" diyerek dolandırıcılık
"Bakan geliyor, açılış var" diyerek dolandırıcılık

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim