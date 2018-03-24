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Hırsızlıktan sabıkalı genç öldürüldü, sevgilisi iki kat mezar yaptırdı

Adana'da bir genç kadın, hırsızlık sucudan çok sayıda kaydı bulunan ve tartışma sırasında vurularak öldürülen sevgilisine iki katlı mezar yaptırdı. Mezar taşına ise "Dilimde sen, kalbimde sen, duamda sen, seni seven ailen" yazdırdı

Hırsızlıktan sabıkalı genç öldürüldü, sevgilisi iki kat mezar yaptırdı

Adana'da bir genç kadın, hırsızlık sucudan çok sayıda kaydı bulunan ve tartışma sırasında vurularak öldürülen sevgilisine iki katlı mezar yaptırdı. Mezar taşına ise "Dilimde sen, kalbimde sen, duamda sen, seni seven ailen" yazdırdı

24 Mart 2018 Cumartesi 11:17
Hırsızlıktan sabıkalı genç öldürüldü, sevgilisi iki kat mezar yaptırdı
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ADANA'NIN Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 16 Mart meydana gelen olayda hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Cebrail Yılmaz (22), bir süre önce kiraladığı otomobille kaza yaptı. Çıkan masrafı ödemekte zorluk çeken Cebrail Yılmaz, arkadaşı Hüseyin A.'dan borç para istedi. 400 lira borç verdiği Cebrail Yılmaz'ı kız arkadaşı Yaren T. ile gören Hüseyin A. bu duruma sinirlendi. Alkol alan 2 arkadaştan Hüseyin A., Cebrail Yılmaz'a, "Bana param yok diyorsun. Benden borç para alıyorsun ve aldığın parayı kızlarla yiyorsun" diye sitem etti. Taraflar arasında çıkan küfürlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Hüseyin A., yanında bulundurduğu silahla birkaç el ateş ettiği Cebrail Yılmaz'ı vurarak öldürdü.

"SEVGİLİSİNE İKİ KATLI MEZAR YAPTIRDI''

 Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatırken sevgilisinin öldüğünü öğrenen Yaren T., acı haberle yıkıldı. Sevgilisine son olarak bir hediye vermek isteyen Yaren T., erkek arkadaşı Cebrail Yılmaz'a iki katlı mezar yaptırarak mezar taşına, "Dilimde sen, kalbimde sen, duamda sen, seni seven ailen" diye yazdırdı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Cebrail Yılmaz, Küçükoba Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verilirken katil zanlısı cinayet dedektifleri tarafından yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden katil zanlısı tutuklandı.

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Son Güncelleme: 25.03.2018 00:29
Anahtar Kelimeler:
AdanaHırsızCebrail Yılmaz
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