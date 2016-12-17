Hırsızlıktan hüküm giydi, çalıntı eşyalarla yakalandı

İsmail G.'nin GBT incelemesinde 4 ayrı hırsızlık suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu da ortaya çıktı. Çalıntı elektronik eşyalar ise sahibi Hüseyin Çiftçi'ye teslim edildi.
İsmail G. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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