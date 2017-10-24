Hırsızlık yapan anne kaçtı, kızı yakalandı

İZMİT Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak'ta bir eve giren 2 kadın ziynet eşyaları çaldı. Apartman sakinleri, 2 kadının apartmandan çıkarken görünce şüphelenerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis, hırsızların eşkallerini belirledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, İstanbul'dan İzmit'e gelerek hırsızlık yapan 2 kadından 27 yaşındaki R.S'yi Derince İlçesi'nde yakaladı. Hırsızlık suçundan sabıkaları bulunan R.S. adliyeye sevk edildi. Polis, R.S. ile birlikte hırsızlık yapan annesi A.S'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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