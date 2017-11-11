Hırsızlık için girdikleri evde havluyla boğarak öldürdüler!

ALINAN bilgiye göre, İpsala Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saraçilyas Mahallesi Değirmen Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Hasan Bağçe'nin (86) 20 Eylül'de evinde ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Bağçe'nin telefonunun sinyallerini inceleyen ekip, Ufuk Gülmez (25) ve Remzi Darcan'ı (60) gözaltına aldı.
Gülmez, emniyetteki ifadesinde, "Hırsızlık için evine girdiği Hasan Bağçe'yi, kendisini fark etmesi ve bağırması sonucu havlu ile boğduğunu ve telefonunu gasbederek ayrıldığını" itiraf ettiği belirtildi.
Darcan'ın ise ifadesinde cinayetle ilgisinin olmadığını savunduğu kaydedildi.
İşlemlerinin ardından İpsala Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece kasten adam öldürmek suçundan tutuklandı.
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