Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Hırsızlığın böylesi pes dedirtti!

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Turgut Jandarma Karakol Komutanlığı büyükbaş hayvan hırsızlığı yapılacağı ihbarı alınması üzerine, Yatağan İlçesi Hisarardı Mahallesi Zevile mekiinde yol kontrol ve arama faaliyeti başlattı

Hırsızlığın böylesi pes dedirtti!

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Turgut Jandarma Karakol Komutanlığı büyükbaş hayvan hırsızlığı yapılacağı ihbarı alınması üzerine, Yatağan İlçesi Hisarardı Mahallesi Zevile mekiinde yol kontrol ve arama faaliyeti başlattı

13 Ekim 2016 Perşembe 09:35
Hırsızlığın böylesi pes dedirtti!
banner404
AKŞAM saatlerinde durdurulan 48 LF 136 plakalı araçta yapılan kontrolde 2 adet büyükbaş hayvanın önce av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü, daha sonra parçalanarak aracın bagaj kısmı ile arka koltuğuna konulduğu görüldü. 
Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Araçta kesilmiş halde bulunan 2 adet büyükbaş hayvan, sahiplerine teslim edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahısların çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu tespit edildi. 
 
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Hırsızlığın BöylesiYatağan İlçe Jandarma KomutanlığınaTurgut Jandarma Karakol Komutanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim