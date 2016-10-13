Hırsızlığın böylesi pes dedirtti!

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürülen 3 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Araçta kesilmiş halde bulunan 2 adet büyükbaş hayvan, sahiplerine teslim edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahısların çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu tespit edildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.