Hırsızlarına mahalleliden linç girişimi

EDİNİLEN bilgiye göre, olay Ankara'nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede park halindeki otoların teyplerini sökmeye çalışan iki hırsız, mahalle sakinleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kızgın mahalle sakinleri, zanlıları darp etti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, zanlıları vatandaşların elinden aldı. Hırsızlar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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