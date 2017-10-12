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Hırsızlar lokma kuyruğunda turistleri soydu

Aydın’da hayır için dağıtılan lokmadan almak için sıraya giren iki turist, cüzdanları çalınınca polise başvurdu

Hırsızlar lokma kuyruğunda turistleri soydu

Aydın’da hayır için dağıtılan lokmadan almak için sıraya giren iki turist, cüzdanları çalınınca polise başvurdu

12 Ekim 2017 Perşembe 11:50
Hırsızlar lokma kuyruğunda turistleri soydu
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EDİNİLEN bilgiye göre, ziyaret ve gezi amacıyla Türkiye’ye gelen Alman uyruklu iki kadın turist, Efeler ilçe merkezi Beycami önündeki lokma hayrından faydalanmak için sıraya girdi. Lokma sırası bekledikleri sırada çantalarındaki cüzdanın çalındığını fark eden kadınlar, çevredekilerin de yardımı ile polisi arayarak şikayetçi oldu. Lokma hayrının yapıldığı alana gelen polis ekipleri, turistlerin ifadeleri doğrultusunda şalvarlı olduğu belirlenen iki hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Bir anda neye uğradıklarını şaşıran kadın turistler cüzdanlarını çalan kişi ya da kişilerden şikayetçi olurken, polis bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Turistlerin ifadeleri doğrultusunda eşkalleri belirlenen iki kadın hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AydınBeycami
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