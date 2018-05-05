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Hırsızlar iç çamaşırlarını ve fotoğraflarını çaldı

İstanbul'da bir eve giren hırsızlar genç kadının sadece değerli eşyalarını değil, iç çamaşırlarını bile çaldı

Hırsızlar iç çamaşırlarını ve fotoğraflarını çaldı

İstanbul'da bir eve giren hırsızlar genç kadının sadece değerli eşyalarını değil, iç çamaşırlarını bile çaldı

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:35
Hırsızlar iç çamaşırlarını ve fotoğraflarını çaldı
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İSTANBUL'DA yaşayan 22 yaşındaki Cansu Cilay,saat 12:00'de evden çıktı ancak geri döndüğünde şoke oldu. Evinde dağıtılmamış dolap, çekmece kalmamıştı.

Show Ana Haber'de yer alan habere göre; Hırsızlar, genç kadının evinin önünde önce keşif yaptı sonra kesici aletlerle eve girdi. Komşular, evin etrafında dolaşan kişilerden şüphelenip kamera kaydına başladı. 

Hırsızların, köpekleri de uyuttuğu ortaya çıktı. Genç kadını dehşete düşüren ise iç çamaşırlarının ve fotoğraflarının çalınması oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulCansu Cilay
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