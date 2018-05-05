Hırsızlar iç çamaşırlarını ve fotoğraflarını çaldı

İSTANBUL'DA yaşayan 22 yaşındaki Cansu Cilay,saat 12:00'de evden çıktı ancak geri döndüğünde şoke oldu. Evinde dağıtılmamış dolap, çekmece kalmamıştı.
Show Ana Haber'de yer alan habere göre; Hırsızlar, genç kadının evinin önünde önce keşif yaptı sonra kesici aletlerle eve girdi. Komşular, evin etrafında dolaşan kişilerden şüphelenip kamera kaydına başladı.
Hırsızların, köpekleri de uyuttuğu ortaya çıktı. Genç kadını dehşete düşüren ise iç çamaşırlarının ve fotoğraflarının çalınması oldu.
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