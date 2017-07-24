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Hırsızlar arı kovanlarını çaldı

Manisa'da arı kovanlarına dadanan hırsızlar, 108 kovandan aralarından en dolu olan 5 kovanı seçerek çaldı

Hırsızlar arı kovanlarını çaldı

Manisa'da arı kovanlarına dadanan hırsızlar, 108 kovandan aralarından en dolu olan 5 kovanı seçerek çaldı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:08
Hırsızlar arı kovanlarını çaldı
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OLAY, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede arıcılıkla uğraşan Nihat Erbaş, her gün bakımlarını yaptığı kovanlarının başına geldiğinde bazı kovanların yerinde olmadığını fark etti. Kovanlarını sayarak kontrollerini yapan Erbaş, 5 kovanın çalındığını anlayınca durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri delilleri topladıktan sonra geniş çaplı soruşturma başlattı.

Arı kovanlarını seçerek çalmışlar

Öte yandan, hırsızların arı kovanlarından oğul verecek ve en dolu olanları seçerek çalması ise dikkat çekti. Kendisinin 2 bin TL'lik zarara uğradığını söyleyen arı kovanlarının sahibi Nihat Erbaş, "Kovanda oğul çıkacaktı. Onu kontrol etmeye geldim. Dolaştım baktım. Baştaki kovanlar yoktu. Adam zaten seçmiş de almış. Biliyor, bu işten de anlıyor herhalde. Seçmiş almış. 108 kovan vardı. 5 kovanım alınmış. İçinden iyi olanları, oğul olanları almış. Bu senenin anası alınmış. 2 bin TL'lik bir zararım var. Jandarma geldi, kontrol etti. Gerekli işlemler neyse jandarma yapacak" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Olayın kısa sürede aydınlatılması temennisinde bulunan Demir, "Çobanisa Mahallemizden Nihat Erbaş tanıdığımız bildiğimiz bir ağabeyimiz. Arıcılıkla uğraşıyor. Dün akşam itibariyle arı kovanlarına hırsız girmiş ve belli değerli kovanlarından bazıları çalınmış. Ben Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik adına kendisini ziyaret ettim. Geçmiş olsun dileklerinde bulundum. Jandarmamız konuyla ilgileniyor. İnşallah yakın zamanda bulunur. Nihat ağabeyimize arı kovanları teslim edilir" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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