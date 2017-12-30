Hırsızın evinden çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

ZONGULDAK'IN Devrek ilçesi Eğerci köyünde 28 Aralık 2017 tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı üzerine İl Jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Araştırmalar neticesinde, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen E.K., aynı gün yakalandı. Konuyla ilgili yapılan adli aramada iş yerinden çalındığı tespit edilen 2 bin 764 paket muhtelif cins ve marka sigara, çalıntı otomobil, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 186 kök kenevir bitkisi, 93 adet geçersiz ibareli 200 TL ve 1 adet 500 euro sahte nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili Devrek Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda E.K ile suça iştirak ettiği belirlenen C.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Kimlik bilgileri tespit edilen bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca çalınan araç, polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla terk edilmiş olarak bulundu. Araç sahibine teslim edildi.