Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
5 günde eklem ağrılarınızdan kurtulun
Mandalina kabuğunun faydaları
Mandalina kabuğunun faydaları
Erkekler için seks bu yaştan sonra tehlikeli
Erkekler için seks bu yaştan...
30 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
30 Aralık 2017 Yeni Alanya...

Hırsızın evinden çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Zonguldak’ta bir marketten yaklaşık 60 bin TL değerinde sigara çalan hırsız yakayı ele verdi. Hırsızın evinden çıkanlar ekipleri bile şaşırttı

Hırsızın evinden çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Zonguldak’ta bir marketten yaklaşık 60 bin TL değerinde sigara çalan hırsız yakayı ele verdi. Hırsızın evinden çıkanlar ekipleri bile şaşırttı

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:07
Hırsızın evinden çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı
banner404

ZONGULDAK'IN Devrek ilçesi Eğerci köyünde 28 Aralık 2017 tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı üzerine İl Jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Araştırmalar neticesinde, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen E.K., aynı gün yakalandı. Konuyla ilgili yapılan adli aramada iş yerinden çalındığı tespit edilen 2 bin 764 paket muhtelif cins ve marka sigara, çalıntı otomobil, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 186 kök kenevir bitkisi, 93 adet geçersiz ibareli 200 TL ve 1 adet 500 euro sahte nakit para ele geçirildi.
Olayla ilgili Devrek Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda E.K ile suça iştirak ettiği belirlenen C.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Kimlik bilgileri tespit edilen bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca çalınan araç, polis ve jandarmanın ortak çalışmasıyla terk edilmiş olarak bulundu. Araç sahibine teslim edildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ZonguldakEğerci KöyüHırsızJandarma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu
80 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu
Özel hastanede ölü bebekler karıştı
Özel hastanede ölü bebekler karıştı
Bir kaza diğer bir kazaya davetiye çıkardı: 8 yaralı
Bir kaza diğer bir kazaya davetiye çıkardı: 8 yaralı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim