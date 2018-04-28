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Hırsız, üniversiteli kızı odadan mutfağa götürüp taciz etti

Üniversiteli iki genç kızın evine giren hırsız, odasında yakaladığı kızlardan birini mutfağa götürüp taciz etmeye çalıştı. Yakalanan sapık için 5 yıl ceza isteniyor

Hırsız, üniversiteli kızı odadan mutfağa götürüp taciz etti

Üniversiteli iki genç kızın evine giren hırsız, odasında yakaladığı kızlardan birini mutfağa götürüp taciz etmeye çalıştı. Yakalanan sapık için 5 yıl ceza isteniyor

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:28
Hırsız, üniversiteli kızı odadan mutfağa götürüp taciz etti
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İSTANBUL'DA yaşayan 2 üniversiteli genç kız, gece yarısı soygun dehşetiyle birlikte bir de tacize uğradı.

ODADAN MUTFAĞA GÖTÜRDÜ
Dava dosyasındaki iddialara göre, olay şöyle meydana geldi: G.K. ve D.S.'nin yaşadığı daireye, Eylül 2016'da 2 hırsız girdi. Hırsızlar, uyanan G.K.'yı "Bağırma yoksa silahımı çeker seni öldürürüm" diyerek tehdit etti. İkili daha sonra, genç kızdan arkadaşı D.S.'nin odasının kapısını açmasını istedi. Arkadaşının uyurken kapısını kilitlediğini söyleyen G.K.'yı mutfağa götüren şüpheli K.S., genç kıza "Sevdim seni, bir kez öpeyim" dedi. G.K.'nın iteklediği K.S. ve suç ortağı, bilgisayar, telefon ve 700 TL'yi alarak kaçtı. 2 arkadaş, karakola giderek şikâyetçi oldu. Fotoğraflar üzerinden yapılan teşhiste G.K., şüphelilerden birinin K.S. olduğunu söyledi. Diğer şüphelinin kimliği ise tespit edilemedi.

"BASİT CİNSEL SALDIRI"
Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre savcılık, K.S. hakkında 'yağma' davası açtı. Tutuklanan K.S., olayla ilgisinin olmadığını savundu. Şikâyetçi G.K. ise sanığı duruşmada da teşhis etti. Mahkeme, 11 yıl hapis cezasına çarptırdığı K.S. hakkında olay sırasında kullandığı "Bir kere öpeyim" sözleri nedeniyle de suç duyurusunda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık, K.S. hakkında 'basit cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

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Anahtar Kelimeler:
SoygunHırsızTaciz
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