Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
sağanak
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.705
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7759
EURO
4.2018
30 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
30 Eylül 2017 Yeni Alanya...
30 Eylül 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
30 Eylül Günlük Burç Yorumu
Seks gemisi ilk kez yola çıktı
Seks gemisi yola çıktı
banner468

Hırsız kadınlar çetesi savaş alanına çevirdi

Beyoğlu’nda Gezi Parkı girişinde yabancı uyruklu bir kadından hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti

Hırsız kadınlar çetesi savaş alanına çevirdi

Beyoğlu’nda Gezi Parkı girişinde yabancı uyruklu bir kadından hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti

30 Eylül 2017 Cumartesi 09:37
Hırsız kadınlar çetesi savaş alanına çevirdi
banner404

BEYOĞLU'NDA Gezi Parkı girişinde yabancı uyruklu bir kadından hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, hırsızlık şüphelisi olan ve eşkalleri belirlenen 4 kadını aramaya başladı. Kadınların bir otomobil ile kaçtığını tespit eden polisler, tüm ekiplere anons geçerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Plakası belirlenen aracı Dolapdere civarında gören Beyoğlu Güven Timleri, şüpheli aracın peşine düştü. Kısa süreli bir kovalamacanın ardından şüpheli otomobil, Şişli Marsık Sokağa girdi. Polislerden kurtulmak için ara sokakta hızla ilerleyen şüpheli otomobil, önce hafif ticari araca daha sonra da duvara vurarak kaza yaptı. Otomobilin kaza yaptığını gören polisler, koşarak şüphelileri yakaladı. 1’i erkek 4 kadın otomobilden çıkarılarak polis aracına konuldu.
Bir kadın kaza nedeniyle yaralandığını belirtmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan kadınlar görüntülenmemek için yüzlerini örterek polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Gezi ParkıHırsız Kadınlar çetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bıçağı sapladı, karşıma geçip sigara içti, seyretti’
‘Bıçağı sapladı, karşıma geçip sigara içti, seyretti’
Aslı Baş cinayetinde FETÖ devreye girmiş!
Aslı Baş cinayetinde FETÖ devreye girmiş!
Ormanlık alanda 3 kişi infaz edildi
Ormanlık alanda 3 kişi infaz edildi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim