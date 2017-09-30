Hırsız kadınlar çetesi savaş alanına çevirdi

BEYOĞLU'NDA Gezi Parkı girişinde yabancı uyruklu bir kadından hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, hırsızlık şüphelisi olan ve eşkalleri belirlenen 4 kadını aramaya başladı. Kadınların bir otomobil ile kaçtığını tespit eden polisler, tüm ekiplere anons geçerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Plakası belirlenen aracı Dolapdere civarında gören Beyoğlu Güven Timleri, şüpheli aracın peşine düştü. Kısa süreli bir kovalamacanın ardından şüpheli otomobil, Şişli Marsık Sokağa girdi. Polislerden kurtulmak için ara sokakta hızla ilerleyen şüpheli otomobil, önce hafif ticari araca daha sonra da duvara vurarak kaza yaptı. Otomobilin kaza yaptığını gören polisler, koşarak şüphelileri yakaladı. 1’i erkek 4 kadın otomobilden çıkarılarak polis aracına konuldu.

Bir kadın kaza nedeniyle yaralandığını belirtmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan kadınlar görüntülenmemek için yüzlerini örterek polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.