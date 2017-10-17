Hırsız havalimanında yakayı ele verdi

EDİNİLEN bilgilene göre 11 Ekim Çarşamba saat 18:40'da Atatürk Havalimanı'nda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Kosova uyruklu L.G adlı hırsız, polisler tarafından takip edildiği sırada ticari taksi ile kaçma girişiminde bulundu. Kaçmaya çalışan hırsız güvenlik kamera odasındaki polis ile yapılan çalışma sonucu havalimanına girişteki yol kontrol noktasında kıskıvrak yakalandı.
Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerinin hırsızla ilgili yaptığı araştırmada L.G'nin 2 ay önce de hırsızlıktan Atatürk Havalimanında yakalandığı ve havalimanında 5 ayrı hırsızlık olayından dosyası olduğu belirlendi. 2 ay önce Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da 7 ayrı hırsızlık suçundan yakalanan L.G sevk edildiği adli makamlarca denetimli serbestlik kararıyla bırakıldığı tespit edildi. Son yakalanmasında adliyeye sevk edilen Kosovalı L.G tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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