Hırsız, baldız ve erkek arkadaşı çıktı

İki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında B.B.'nin evinden çalınan ziynet eşyaları, para ve 1 tabanca ile 50 gram uyuşturucu ele geçirildi.

B.B.'nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Binada bulunan kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin ev sahipi B.B.'nin baldızı A.G.Y. ile erkek arkadaşı M.M.S. olduğunu saptadı.

NAZİLLİ 'DE dün B.B.'nin evinden çok sayıda elektronik eşya ile ziynet eşyası ve para çalındı.

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