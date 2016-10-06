Hindi yüklü kamyon şarampole uçtu: 1 ölü

Yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyon hurdaya dönerken, sürücü Çakar, araç altında sıkıştı. Çevreden gören vatandaşların durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi sonrasında olay yerine gelen ekipler, kamyon altında sıkışan sürücüye müdahale etmesine rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü Yaşar Çakar'ın cesedi, vinç yardımı ile kamyonun kaldırılması sonrasında çıkarılarak Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada kafesli kamyonda yüklü bulunan 600 hindiden bir çoğu telef oldu. Canlı hindiler kafesle birlikte bir başka araca aktarılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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