Hindi yüklü kamyon şarampole uçtu: 1 ölü

Bursa’nın Orhangazi İlçesi yakınlarında otoyolda hindi yüklü kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü 53 yaşındaki Yaşar Çakar yaşamını yitirdi. Kaza sonucu kafeslerde bulunan çok sayıda hindi de telef oldu

KAZA, saat 06.15'de Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi geçişinde meydana geldi. Kafesli olarak Bursa'dan yüklediği 600 canlı hindiyi İstanbul'a götürmek üzere yola çıkan Yaşar Çakar yönetimindeki 34 VV 2494 plakalı kamyon, Orhangazi geçişinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyon hurdaya dönerken, sürücü Çakar, araç altında sıkıştı. Çevreden gören vatandaşların durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi sonrasında olay yerine gelen ekipler, kamyon altında sıkışan sürücüye müdahale etmesine rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü Yaşar Çakar'ın cesedi, vinç yardımı ile kamyonun kaldırılması sonrasında çıkarılarak Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada kafesli kamyonda yüklü bulunan 600 hindiden bir çoğu telef oldu. Canlı hindiler kafesle birlikte bir başka araca aktarılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.