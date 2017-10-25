‘Hesap az geldi’ diye katliam yapmış!

MALATYA'DA 20 Mart 2017'de bir kafede meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede; cinayetin işlendiği gün "Pisiko" lakaplı Hakan Kaba'nın (32) kız arkadaşlarıyla müşteri olarak kafeye gittiği ve yanındakilere yüksek sesle bağırarak tartıştığı, bir müddet sonra kasaya giderek hesabı sormaksızın 100 lirayı kasadaki görevliye doğru attığı yer aldı.

İddianameye göre kasadaki görevli daha önce de aynı kafeye gelen Kaba'ya "jest" olsun diye hesabın 5 lira olduğunu söyledi. Bu düşük hesapla rencide edildiğini düşünen Hakan Kaba ile kafede çalışanlar arasında tartışma yaşandı.

İddianameye göre; aynı akşam Hakan Kaba beraberinde kardeşi Enes Kaba ve 7 arkadaşı ile birlikte kafeye gitti. Kaba, yanlarına gelen işletmeci Aykut Ökten'den 50 bin lira haraç istedikten sonra tabancayla Ökten'in bacağına doğru ateş etti. Ökten de üzerindeki tabanca ile Kaba'ya ateş açtı. İki grup arasındaki silahlı kavgada Kaba'nın yanı sıra Burak Akpınar (21), Erdinç Barutçu (23) ile kafe işletmecilerinden Serdar Ökten (41) öldü.