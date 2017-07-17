'Hero' tişörtü açıklaması

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, FETÖ sanığının giydiği "HERO" (Kahraman) tişörtüne ilişkin, "Bakanlar Kurulunda bu konu gündeme geldi. FETÖ üyelerinin ve diğer terör örgütü üyelerinin mahkemelere tek tip elbise ile gelmeleri sağlanacak. Bunun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Adalet Bakanlığımız konuyu gündeme alıp çalışmaları sonlandıracak. Bunların tek tip elbiselerle mahkemelere gelmesi daha doğrudur" dedi.

