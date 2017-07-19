’Hero’ için tutuklama kararı

AYDIN'IN Merkez ilçesi Efeler’de üzerinde ’Hero’ yazılı tişörtle gezen M.Ö., yanına gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast düzenledikleri iddiasıyla yargılanan FETÖ/PDY sanıklarından birinin Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya giderken giydiği ’Hero’ yazılı tişörtün aynısını giyerek, terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen M.Ö., Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne teslim edildi. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinden olduğu öğrenilen M.Ö.’nün polisteki ilk sorgusunda, Muğla’da yaşanan olaydan haberinin olmadığını ve tişörtü propaganda amacıyla giymediğini söylediği öğrenildi. M.Ö.’nün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DURUŞMAYA GELEN TUTUKLANDI

Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevindeki duruşma salonuna "Hero" yazılı tişörtle girmek isterken gözaltına alınan sanık yakını tutuklandı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, pazartesi günü görülmeye başlanan Polatlı darbe girişimi davasının görüldüğü duruşma salonuna üzerinde "Hero" yazılı tişörtle girmek isteyen sanık yakını Emirhan B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ankara Batı Adliyesine getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Emirhan B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emirhan B'nin ifadesinde, Polatlı davasında yargılanan amcası eski astsubay Halil İbrahim B'nin duruşmasını izlemek için mahkemeye geldiğini belirttiği, bir mağazadan satın aldığı tişörtün üstündeki yazının ne anlama geldiğini bilmediğini iddia ettiği öğrenildi.

ÖNCE SUİKAST TİMİ SANIĞI GİYMİŞTİ

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 13 Temmuz'da görülen duruşmaya, sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde İngilizce "Hero" yazan ve "kahraman" anlamına gelen tişörtle girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının itirazı üzerine mahkeme heyeti, duruşma ortamının bozulmasına yol açması nedeniyle sanığın üzerindeki tişörtün değiştirilerek salona getirilmesine karar vermişti.

GENELGE GÖNDERİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik FETÖ mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde "Hero" yazan tişörtle duruşmaya girmişti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce, yaşanan tartışma üzerine Cumhuriyet Başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.