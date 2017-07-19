Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

’Hero’ için tutuklama kararı

Aydın'da ’kahraman’ anlamına gelen üzerinde İngilizce ’Hero’ yazılı tişört giyen 25 yaşındaki M.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevindeki duruşma salonuna "Hero" yazılı tişörtle girmek isterken gözaltına alınan sanık yakını ise tutuklandı

’Hero’ için tutuklama kararı

Aydın'da ’kahraman’ anlamına gelen üzerinde İngilizce ’Hero’ yazılı tişört giyen 25 yaşındaki M.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevindeki duruşma salonuna "Hero" yazılı tişörtle girmek isterken gözaltına alınan sanık yakını ise tutuklandı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 21:01
’Hero’ için tutuklama kararı
banner404

AYDIN'IN Merkez ilçesi Efeler’de üzerinde ’Hero’ yazılı tişörtle gezen M.Ö., yanına gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast düzenledikleri iddiasıyla yargılanan FETÖ/PDY sanıklarından birinin Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya giderken giydiği ’Hero’ yazılı tişörtün aynısını giyerek, terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen M.Ö., Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne teslim edildi. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinden olduğu öğrenilen M.Ö.’nün polisteki ilk sorgusunda, Muğla’da yaşanan olaydan haberinin olmadığını ve tişörtü propaganda amacıyla giymediğini söylediği öğrenildi. M.Ö.’nün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DURUŞMAYA GELEN TUTUKLANDI

Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevindeki duruşma salonuna "Hero" yazılı tişörtle girmek isterken gözaltına alınan sanık yakını tutuklandı. 
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, pazartesi günü görülmeye başlanan Polatlı darbe girişimi davasının görüldüğü duruşma salonuna üzerinde "Hero" yazılı tişörtle girmek isteyen sanık yakını Emirhan B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ankara Batı Adliyesine getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.  Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Emirhan B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emirhan B'nin ifadesinde, Polatlı davasında yargılanan amcası eski astsubay Halil İbrahim B'nin duruşmasını izlemek için mahkemeye geldiğini belirttiği, bir mağazadan satın aldığı tişörtün üstündeki yazının ne anlama geldiğini bilmediğini iddia ettiği öğrenildi.

ÖNCE SUİKAST TİMİ SANIĞI GİYMİŞTİ

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 13 Temmuz'da görülen duruşmaya, sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde İngilizce "Hero" yazan ve "kahraman" anlamına gelen tişörtle girmişti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının itirazı üzerine mahkeme heyeti, duruşma ortamının bozulmasına yol açması nedeniyle sanığın üzerindeki tişörtün değiştirilerek salona getirilmesine karar vermişti.

GENELGE GÖNDERİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik FETÖ mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde "Hero" yazan tişörtle duruşmaya girmişti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce, yaşanan tartışma üzerine Cumhuriyet Başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 19.07.2017 21:07
Anahtar Kelimeler:
AydınTutuklama KararıSİNCAN CEZAEVİHEROIngilizce
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim