Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit...
Balık yemek parkinson hastalığına iyi geliyor
Balık yemek parkinson hastalığına iyi...

Her şey bir anda yaşandı! Hemen etrafını sardılar

Eskişehir'de caddede yürürken aniden fenalaşarak yere düşen ve koah hastası olduğu öğrenilen yaşlı bir vatandaş için çevredekiler adeta seferler olup bilinçli bir şekilde ilk müdahaleyi cebinden çıkardıkları nefes açıcı bronkodilatör ile yaptılar.

Her şey bir anda yaşandı! Hemen etrafını sardılar

Eskişehir'de caddede yürürken aniden fenalaşarak yere düşen ve koah hastası olduğu öğrenilen yaşlı bir vatandaş için çevredekiler adeta seferler olup bilinçli bir şekilde ilk müdahaleyi cebinden çıkardıkları nefes açıcı bronkodilatör ile yaptılar.

28 Nisan 2018 Cumartesi 18:51
Her şey bir anda yaşandı! Hemen etrafını sardılar
banner404


ESKİŞEHİR'de caddede yürürken aniden fenalaşarak yere düşen ve koah hastası olduğu öğrenilen yaşlı bir vatandaş için çevredekiler adeta seferler olup bilinçli bir şekilde ilk müdahaleyi cebinden çıkardıkları nefes açıcı bronkodilatör ile yaptılar. 

Edinilen bilgiye koah hastası olan ve ismi öğrenilemeyen yaşlı adam, 2 Eylül caddesi üzerinde yürürken aniden kriz geçirip yere yığıldı. Büyük bir duyarlılık gösterip hemen harekete geçen çevredeki vatandaşlar yerde yatan adamın etrafını sardı.

112 Acil Sağlık ekiplerini arayan vatandaşlar ilk müdahaleyi yaşlı adamın cebinden çıkan bronkodilatör ile gerçekleştirdi, su içirerek kendisini toparlamasına yardımcı oldu. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekibi şahsı sedyeye alıp tedavisi için en yakın sağlık birimine götürmek üzere götürdü. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirKoah Hastası Olduğu öğrenilen Yaşlı Bir Vatandaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaklaşık 20 dakika yaşam savaşı verdi!
Yaklaşık 20 dakika yaşam savaşı verdi!
Define aramak için askeri yasak bölgeye girdiler!
Define aramak için askeri yasak bölgeye girdiler!
Evlendikten 4 yıl sonra... Büyük şok yaşadılar!
Evlendikten 4 yıl sonra... Büyük şok yaşadılar!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim