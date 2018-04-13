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Her kurbana 3 kurşun! Sağ ve sol göğüslerinden vurup başlarına sıkmış

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 akademisyeni soğukkanlılıkla öldüren katilin, her kurbanı 2'şer kez göğsünden sonra başlarından vurduğu ortaya çıktı

Her kurbana 3 kurşun! Sağ ve sol göğüslerinden vurup başlarına sıkmış

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 akademisyeni soğukkanlılıkla öldüren katilin, her kurbanı 2'şer kez göğsünden sonra başlarından vurduğu ortaya çıktı

13 Nisan 2018 Cuma 09:15
Her kurbana 3 kurşun! Sağ ve sol göğüslerinden vurup başlarına sıkmış
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ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesindeki cinayetin detayları kan dondurdu. 4 akademisyeni katleden Katil Volkan Bayar, cinayeti soğukkanlılıkla işledi. Maktullerin önce sağ göğüs, sol göğüs ve başlarından birer kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı. YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'ın çağrısıyla akademik katliamı görüşmek üzere toplanan YÖK Genel Kurulu'nda saldırıyla ilgili inceleme yapan müfettişin raporu sunuldu. Raporda, saldırının oluş şekline ilişkin ayrıntıların YÖK üyelerini şoke ettiği öğrenildi.

HER KURBANA ÜÇER KURŞUN!
 Sabah'tan Safure Cantürk'ün haberine göre; Rapora göre Volkan Bayar maktullerin hepsinin vücutlarını önce sol göğüs, sonra sağ göğüs ve en son kafalarına birer kurşun olmak üzere toplam 3 kurşun sıktı. Dekanın yerinde olmadığını söyleyen genel sekreterin sol ve sağ göğsüne kurşun sıktıktan sonra masanın arkasına düşmesi üzerine masanın çevresini dolanarak kafasına bir kurşun daha sıkması genel kurul üyelerinin kanını dondurdu. Ayrıca kurşun seslerini duyan ve kendisine yöneldiğini fark eden bir akademisyen ise odasının kapısını kilitleyerek kaçmaya çalışırken soğukkanlı katilin önce kilide kurşun yağdırarak kapıyı açıp sonra diğerleri gibi o akademisyene de üç kurşun sıktığı ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden akademisyenlerden biri hariç diğerlerinin olayla ilişkili olmamaları, katilin nefret ve kinden öte adeta sistematik katliam yaptığı şeklinde yorumlandı.

4 AKADEMİSYEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
6 Nisan'da meydana gelen olayda araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, üniversitenin Eğitim Fakültesi'nde düzenlediği saldırıda, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile öğretim görevlileri Serdar Çağlak ve Yasir Armağan hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
EskişehirOsmangaziYök
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