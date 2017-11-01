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Hepsini ifşa etti! Genç kız tacizci erkekleri avlıyor

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşayan bir üniversite öğrencisi, erkeklerin tacizinden bunalınca onları sosyal medya sayfasından ifşa etmeye başladı

Hepsini ifşa etti! Genç kız tacizci erkekleri avlıyor

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşayan bir üniversite öğrencisi, erkeklerin tacizinden bunalınca onları sosyal medya sayfasından ifşa etmeye başladı

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:16
Hepsini ifşa etti! Genç kız tacizci erkekleri avlıyor
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NOA Jansma isimli Hollandalı kadın sokaktaki tacizlerden bıkınca bu konuda bir şey yapmaya karar verdi.

FOTOĞRAF ÇEKİNDİ, INSTAGRAM'A YÜKLEDİ

Amsterdam'da yaşayan Jansma,  Eylül ayı boyunca onu sözleri ile taciz eden her erkeği fotoğrafladı ve kendisine yönelttikleri sözlerle beraber  Instagram'a yükledi.

Jansma sokakta yürümenin bile kadınlar için ne kadar rahatsız edici olabileceğini göstermek istediğini söylüyor. Bunu tüm dünyanın görmesinin kendisine güç verdiğini anlatan genç kadın, kadın hakları konusunda küresel çapta kolektif bir mücadele verebilmek için bu projeyi hayata geçirdiğini anlatıyor. Kendisini taciz edenlere, beraber fotoğraf çektirmeyi teklif ederek onları ifşa eden Jansma, yaptıklarını görmezden gelmenin erkekleri daha da cesaretlendirdiğini söylüyor.

PARA CEZASI GELİYOR

1 Ocak 2018'den itibaran,  Hollanda'da bu tip taciz girişimlerinde bulunanlara 190 Euro'ya kadar varan para cezaları uygulanacak.

Tacize karşı susmak yerine bir şeyler yapıp konuya dikkat çekmek isteyen Noa Jansma'nın  Instagram hesabından tacizci erkeklerle çekindiği fotoğraflar ve erkeklerin sözlü tacizlerinde kullandıkları cümleleri sizin için derledik.

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Anahtar Kelimeler:
HollandaAmsterdam
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