Hemzemin geçitte facia: Korkunç görüntü...

Çarpmanın etkisi ile paramparça olan tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Çelebi’nin cesedi savcının incelemesinin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

EDİNİLEN bilgiye göre kaza , Uşak’ın Banaz ilçesi Güllüçam köyünde meydana geldi. Afyonkarahisar’dan İzmir yönüne seyir halinde olan DE 24 222 sayılı tren , Güllüçam köyü mevkiindeki kontrolsüz hemzemin geçitte iş makinası taşıyan Recep Çelebi idaresindeki 03 RC 133 plakalı tır a çarptı.

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