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Hemşire evinde ölü bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir hemşire evinde ölü olarak bulundu

Hemşire evinde ölü bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir hemşire evinde ölü olarak bulundu

23 Ekim 2017 Pazartesi 08:39
Hemşire evinde ölü bulundu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kadirli Devlet Hastanesinde görev yapan hemşire Songül Tarımcı (54), ikamet ettiği Gazioğlu 2 sitesindeki evinde ölü olarak bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hemşirenin cesedi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.
Öte yandan, ölü bulunan Hemşire Songül Tarımcı'nın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. 

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OsmaniyeKadirliHemşire
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