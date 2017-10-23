Hemşire evinde ölü bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, Kadirli Devlet Hastanesinde görev yapan hemşire Songül Tarımcı (54), ikamet ettiği Gazioğlu 2 sitesindeki evinde ölü olarak bulundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hemşirenin cesedi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Öte yandan, ölü bulunan Hemşire Songül Tarımcı'nın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.