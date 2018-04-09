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Hemşire 17 metreden otomobiliyle aşağı uçtu

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Hemşire 17 metreden otomobiliyle aşağı uçtu

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

09 Nisan 2018 Pazartesi 13:59
Hemşire 17 metreden otomobiliyle aşağı uçtu
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İLK kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Örükçü Mahallesi Havaalanı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Fahri Şahin (57) idaresindeki 02 NA 453 plakalı üstü açık kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta sıkışan sürücü Mehmet Fahri Şahin ile araçta bulunan Mehmet Özfırat (66) itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

HEMŞİRE GÖREVE GİDERKEN KAZA YAPTI

Kentteki diğer kaza ise Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova mevkiinde meydana geldi. Malatya Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Nesrin A. özel otomobiliyle geçici olarak görevlendirildiği Doğanşehir Kurucaova'ya seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden aşağı uçtu. 

Yaklaşık 17 metreden otomobiliyle aşağı uçan hemşire, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hemşire, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Köprüden aşağı uçan otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Her iki kazayla ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaKazaÖrükçü Mahallesi
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