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Hem tatil yaptılar hem de soydular

Mersin'de 11 yazlık dairede bir ay tatil yapıp soydukları iddiasıyla 40 yıl hapis cezasına çarptırılan firari 25 yaşındaki Kazım Doğan, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı

Hem tatil yaptılar hem de soydular

Mersin'de 11 yazlık dairede bir ay tatil yapıp soydukları iddiasıyla 40 yıl hapis cezasına çarptırılan firari 25 yaşındaki Kazım Doğan, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı

30 Eylül 2016 Cuma 09:41
Hem tatil yaptılar hem de soydular
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ADANA'DA yaşayan Kazım Doğan, 3 arkadaşı ile 2010 yılı ocak ayında Mersin'de bir yazlık siteye girdi. Kış mevsimi nedeniyle kimsenin olmadığı binada 11 dairenin kapısını kırarak giren Kazım Doğan ve arkadaşları, bir ay binada kaldı. Bütün evleri kullanan buradaki yiyecek ve içecekleri tüketen hırsızlar, 11 dairedeki değerli eşyaları da bir kamyona yükleyip çaldı. Günler sonra yazlık evlerine gelenlerin şikayeti üzerine yakalanan ve tutuksuz yargılanan Kazım Doğan ve 3 arkadaşı, 11 ayrı suçtan toplam 40'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
Cezaları kesinleşen ve haklarında aranmaları çıkan hırsızları yeniden yakalamak için çalışma başlatan Adana polisi, Kazım Doğan'ı Emek mahallesinde olduğunu belirledi. Dün sabah saatlerinde bulunduğu eve baskın düzenleyen polis Doğan'ı gözaltına aldı. İşlemlerin ardından cezaevine teslim edilen Doğan'ın 3 arkadaşı ise aranıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Hem Tatil Yaptılar Hem De SoydularMersinAdanaKazım Doğan
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