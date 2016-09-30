Hem tatil yaptılar hem de soydular

Cezaları kesinleşen ve haklarında aranmaları çıkan hırsızları yeniden yakalamak için çalışma başlatan Adana polisi, Kazım Doğan'ı Emek mahallesinde olduğunu belirledi. Dün sabah saatlerinde bulunduğu eve baskın düzenleyen polis Doğan'ı gözaltına aldı. İşlemlerin ardından cezaevine teslim edilen Doğan'ın 3 arkadaşı ise aranıyor.
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