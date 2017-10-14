Helin Palandöken'in cenazesinde silah sesleri

PENDİK'TE dün okul çıkışında av tüfeğiyle vurularak öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken, son yolculuğuna duvakla uğurlandı. Genç kızın cenaze töreninde yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan genç kızın yakınları, cenaze namazı sonrası birbirine girdi. Bu sırada kalabalıktan bir kişi belindeki silahı çıkarıp havaya ateş açtı.

Pendik’te okul çıkışı av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken, Tuzla Aydınlı Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna duvakla uğurlandı. Törene genç kızın babası Nihat Palandöken, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Palandöken’in yakınları ve arkadaşları katıldı. Törende genç kızın yakınları sinir krizleri geçirirken arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Nihat Palandöken ise ayakta durmakta güçlük çekti. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı acılı babaya destek oldu.

Kılınan cenaze namazının ardından Helin’in tabutunu kadınlar omuzlarında taşıdı. Cenaze toprağa verilmek üzere cenaze aracına götürüldüğü sırada genç kızın yakınları kavga etmeye başladı. Bu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi belindeki silahı çıkarıp havaya ateş açtı. Bu anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi. Bu sırada büyük panik yaşandı. Grubun yatışmasıyla Helin Palandöken'in cenazesi toprağa verilmek üzere Aydınlı Köyü Mezarlığına götürüldü.