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Helin ölmeden önce Twitter'dan bu mesajı paylaşmış!

Pendik’te bir saldırgan, peşinde olduğu kız öğrenciyle iki arkadaşına sokakta pompalı tüfekle ateş etti. 17 yaşındaki Helin öldü, diğer iki öğrenci ise yaralandı. Liseye girip intihara kalkışan saldırgan yakalandı. Öldürülen Helin Palandöken’in 18 Eylül’de Twitter’da “Gizli bir platonik sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum” diye yazdığı ortaya çıktı

Helin ölmeden önce Twitter'dan bu mesajı paylaşmış!

Pendik’te bir saldırgan, peşinde olduğu kız öğrenciyle iki arkadaşına sokakta pompalı tüfekle ateş etti. 17 yaşındaki Helin öldü, diğer iki öğrenci ise yaralandı. Liseye girip intihara kalkışan saldırgan yakalandı. Öldürülen Helin Palandöken’in 18 Eylül’de Twitter’da “Gizli bir platonik sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum” diye yazdığı ortaya çıktı

14 Ekim 2017 Cumartesi 11:07
Helin ölmeden önce Twitter'dan bu mesajı paylaşmış!
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İSTANBUL Pendik’te Güzelyalı Tren İstasyonu dün dehşete sahne oldu. İstasyona pompalı tüfekle gelen Mustafa Yetgin (21) burada gördüğü, okuldan çıkan 1’i kız 3 öğrencinin üzerine ateş açtı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Ama  vurulan öğrencilerden 17 yaşındaki Helin Palandöken öldü. Olay sonrası kaçarak Pendik Güzelyalı Anadolu Lisesi’ne saklanan saldırgan, kendisini takip eden polislerin okula girdiğini görünce, bir pencerenin camını kırarak aldığı cam parçalarıyla bileklerini kesti. Mobil Okul Timleri, katili kısa sürede yakaladı. Yaralanan öğrenciler Cemil Y. ve Deniz M. ise hastanede tedaviye alındı. Saldırganın bir süredir peşinde olduğu genç kızı, okul çıkışlarında takip ettiği öne sürüldü. Katilin ilk ifadesinde, öldürme gerekçesi olarak da kıskançlığı öne sürdüğü belirtildi. Öte yandan öldürülen Helin Palandöken’in 18 Eylül’de Twitter’da “Gizli bir platonik sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum” diye yazdığı ortaya çıktı.

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Son Güncelleme: 15.10.2017 00:16
Anahtar Kelimeler:
PendikTwitterPlatonik Sapık
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