Helallik istedi! İşte Melih Gökçek'in özel olarak teşekkür ettiği isim

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, düzenlediği basın toplantısıyla görevinden istifa etti. Çalışma arkadaşları ve eşi Nevin Gökçek'e teşekkür eden Gökçek, ''23.5 yıl boyunca benimle kapı kapı dolaşıp, ağız tadıyla bir hafta sonu tatili yaptıramadığım eşim Nevin Gökçek'ten hakkını helal etmesini istiyorum" dedi.

''CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALEBİ ÜZERİNE İSTİFA ETTİM''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifasını açıklamak üzere saat 14.00'de Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'na geldi. Toplantıya CHP ve MHP'nin meclis üyeleri katılmadı. Salona girişte meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlanan Gökçek, 23.5 yıldır belediye başkanlığı yaptığını belirterek, ilk olarak belediye başkanlığı döneminde yapılan hizmetleri anlattı. Başkan Gökçek daha sonra yorulmadığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine istifa ettiğini açıkladı.

EŞİ NEVİN GÖKÇEK'E ÖZEL OLARAK TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşma yaptığı salondaki belediye meclisi üyelerinden helallik isteyen Gökçek, "23.5 yıl boyunca benimle gecesini gündüzüne katan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Omuz omuz mücadele ettiğimiz dava kardeşlerimden haklarını helal etmelerini istiyorum. 23.5 yıl boyunca benimle kapı kapı dolaşıp, ağız tadıyla bir hafta sonu tatili yaptıramadığım eşim Nevin Gökçek'ten hakkını helal etmesini istiyorum" dedi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu arada Melih Gökçek'in istifası nedeniyle belediye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Sabah saatlerinde Gökçek'in istifasını protesto etmek isteyen gruplara polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Gökçek'in istifasını açıklayacağı salonda da, polis köpekleri tarafından arama yapıldı. Salona gelen basın mensupları ise üst aramasından geçirildikten sonra salona alındı.