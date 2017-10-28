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Helallik istedi! İşte Melih Gökçek'in özel olarak teşekkür ettiği isim

İstifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eşi Nevin Gökçek'e teşekkür ederek, ''Bir hafta sonu tatili yaptıramadığım eşimden hakkını helal etmesini istiyorum'' dedi

Helallik istedi! İşte Melih Gökçek'in özel olarak teşekkür ettiği isim

İstifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eşi Nevin Gökçek'e teşekkür ederek, ''Bir hafta sonu tatili yaptıramadığım eşimden hakkını helal etmesini istiyorum'' dedi

28 Ekim 2017 Cumartesi 15:26
Helallik istedi! İşte Melih Gökçek'in özel olarak teşekkür ettiği isim
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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı  Melih Gökçek, düzenlediği basın toplantısıyla görevinden istifa etti. Çalışma arkadaşları ve eşi  Nevin Gökçek'e teşekkür eden  Gökçek, ''23.5 yıl boyunca benimle kapı kapı dolaşıp, ağız tadıyla bir hafta sonu tatili yaptıramadığım eşim  Nevin Gökçek'ten hakkını helal etmesini istiyorum" dedi.

''CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALEBİ ÜZERİNE İSTİFA ETTİM''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Melih Gökçek, istifasını açıklamak üzere saat 14.00'de Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'na geldi. Toplantıya  CHP ve  MHP'nin meclis üyeleri katılmadı. Salona girişte meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlanan  Gökçek, 23.5 yıldır belediye başkanlığı yaptığını belirterek, ilk olarak belediye başkanlığı döneminde yapılan hizmetleri anlattı.  Başkan Gökçek daha sonra yorulmadığını ancak  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine istifa ettiğini açıkladı.

EŞİ NEVİN GÖKÇEK'E ÖZEL OLARAK TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşma yaptığı salondaki belediye meclisi üyelerinden helallik isteyen  Gökçek, "23.5 yıl boyunca benimle gecesini gündüzüne katan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Omuz omuz mücadele ettiğimiz dava kardeşlerimden haklarını helal etmelerini istiyorum. 23.5 yıl boyunca benimle kapı kapı dolaşıp, ağız tadıyla bir hafta sonu tatili yaptıramadığım eşim  Nevin Gökçek'ten hakkını helal etmesini istiyorum" dedi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu arada  Melih Gökçek'in istifası nedeniyle belediye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.  Sabah saatlerinde  Gökçek'in istifasını protesto etmek isteyen gruplara polis ekipleri tarafından izin verilmedi.  Gökçek'in istifasını açıklayacağı salonda da, polis köpekleri tarafından arama yapıldı. Salona gelen basın mensupları ise üst aramasından geçirildikten sonra salona alındı.

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Anahtar Kelimeler:
MELİK GÖKÇEKNevin Gökçek
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