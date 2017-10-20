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HDP’li vekillerin duruşması ertelendi

HDP’li vekiller İdris Baluken, Çağlar Demirel ve İmam Taşçıer hakkında açılan devlet büyüklerine hakaret, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, Türk milletini, cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama suçlamaları nedeniyle açılan dava ertelendi

HDP’li vekillerin duruşması ertelendi

HDP’li vekiller İdris Baluken, Çağlar Demirel ve İmam Taşçıer hakkında açılan devlet büyüklerine hakaret, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, Türk milletini, cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama suçlamaları nedeniyle açılan dava ertelendi

20 Ekim 2017 Cuma 13:27
HDP’li vekillerin duruşması ertelendi
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DİYARBAKIR 12. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve haklarında 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis istemi ile dava açılan HDP’li vekillerin duruşması görüldü. İdris Baluken ve Çağlar demirel, sağlık sorunlarını gerekçesiyle, Taşçıer ile suçtan zarar gördüğü için davaya yaptığı müdahallik talebi kabul edilen dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun avukatı mazeretleri nedeniyle duruşmaya katılmadı.
HDP’li vekillerin avukatlarının yaptığı savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için Şubat ayına erteledi. 

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Anahtar Kelimeler:
Hdpİdris BalukenÇağlar Demirelİmam Taşçıer
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