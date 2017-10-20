HDP’li vekillerin duruşması ertelendi

DİYARBAKIR 12. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve haklarında 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis istemi ile dava açılan HDP’li vekillerin duruşması görüldü. İdris Baluken ve Çağlar demirel, sağlık sorunlarını gerekçesiyle, Taşçıer ile suçtan zarar gördüğü için davaya yaptığı müdahallik talebi kabul edilen dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun avukatı mazeretleri nedeniyle duruşmaya katılmadı.
HDP’li vekillerin avukatlarının yaptığı savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için Şubat ayına erteledi.
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