HDP’li iki vekil hakkında yakalama kararı

EDİNİLEN bilgilere göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında, katıldığı bir yürüyüşün ardından yaptığı konuşma nedeniyle açılan davanın duruşmasına, HDP Milletvekili Saadet Becerikli hakkında da, “Örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı. Kararın, Başaran ve Becerikli’nin yargılandığı 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkartıldığı öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.