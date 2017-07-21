HDP'li Faysal Sarıyıldız'ın vekilliği düşüyor

ANAYASA Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa'nın 84. maddesini ve İç Tüzük 138, 151 ve 152. maddelerini hatırlattı. Söz alan olmayınca Sarıyıldız'ın savunması okundu. Daha sonra TBMM İdare Amiri ve HDP Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder sözlü savunma yaptı. Savunmadan sonra oylama yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı Genel Kurul'a sevk edildi. Komisyonun HDP'li üyelerin 'ret', CHP'li üyelerin 'çekimser', AK Parti ve MHP'li üyelerin ise 'olumlu' oy kullandığı öğrenildi.
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