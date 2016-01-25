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HDP'de o isimler belli oldu

HDP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na vereceği isimler belli oldu. Heyette Meral Danış Beştaş, Mithat Sancar ve Garo Paylan yer alacak

HDP'de o isimler belli oldu

HDP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na vereceği isimler belli oldu. Heyette Meral Danış Beştaş, Mithat Sancar ve Garo Paylan yer alacak

25 Ocak 2016 Pazartesi 11:34
HDP'de o isimler belli oldu
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HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Çağlar Demirel tarafından yapılan açıklamada "Gerek 7 Haziran 2015 seçimlerinde gerekse de 1 Kasım 2015 seçimlerinde halklarımızın bizlere biçtiği misyon ve sorumluluğun gereği olarak Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda ezilen bütün halklarımızın temsiliyetiyle yer alacağız" denildi.

"DEMOKRATİK ANAYASA'NIN OLUŞTURULMASINA İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ GÜNLERDEN GEÇTİĞİMİZ AŞİKAR"

HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Çağlar Demirel'in Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerini bildirdiği yazılı açıklaması şöyle:

"Türkiye'nin otuz dört yıldır 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nin cunta ürünü olan Anayasa ile yönetilmesi halklarımız açısından bir utanç kaynağıdır. Darbe Anayasası ile Türkiye'de hukuksuz uygulamalar siyasi iktidarlar tarafından esas alınabilmekte, özgürlüklerin önüne çok sayıda engeller konabilmektedir. Nitekim içinden geçtiğimiz bugünlerde, ülkemizde, onlarca yurttaşımız bu hukuksuzluğa dayanılarak uygulanan siyasi iktidar pratikleri neticesinde yaşamını yitirmekte, ağır insan hakları ihlalleri gerçekleştirilmektedir. Mevcut Anayasa'nın bile yasaların uygulayıcısı konumunda olan hükümet ve devlet yetkilileri tarafından bizzat rafa kaldırıldığı bu dönemde, Demokratik bir Anayasa yapmanın koşulları oldukça güçtür. Fakat halklarımızın istediği demokratik bir Anayasa'nın oluşturulmasına ve Türkiye'deki halklar ve kimlikler arasında yeni bir toplumsal sözleşmenin açığa çıkarılmasına en fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçtiğimiz aşikardır.

"KOMİSYONDA EZİLEN BÜTÜN HALKLARIMIZIN TEMSİLİYETİYLE YER ALACAĞIZ"

Bu kapsamda, halklarımıza layık olan demokratik, sivil, eşitlikçi ve özgürlükçü yeni bir Anayasa'nın yapılabilmesi için hızla ülkemizdeki çatışmalı sürecin sonlandırılması, demokratik tartışma, müzakere zemininin oluşturulması ve demokratik eşitlikçi özgürlükçü reformların hazırlanması gerekmektedir. Tüm bu görüşlerimiz doğrultusunda gerek 7 Haziran 2015 seçimlerinde gerekse de 1 Kasım 2015 seçimlerinde halklarımızın bizlere biçtiği misyon ve sorumluluğun gereği olarak Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda ezilen bütün halklarımızın temsiliyetiyle yer alacağız. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda Mardin Milletvekilimiz Sn Mithat Sancar, Adana Milletvekilimiz Sn Meral Danış Beştaş ve İstanbul Milletvekilimiz Sn Garo Paylan halklarımız ve partimiz adına çalışmalarını yürütecektir" 
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:58
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