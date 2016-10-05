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HDP ’tam gün eğitim’e de karşı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Mithat Sancar, tam gün eğitime karşı çıkarak, "Öğrencilerin pedagojik açıdan daha verimli olabilmeleri için tam günün iyi bir yöntem olmadığına ilişkin çok sayıda rapor var" dedi

HDP ’tam gün eğitim’e de karşı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Mithat Sancar, tam gün eğitime karşı çıkarak, "Öğrencilerin pedagojik açıdan daha verimli olabilmeleri için tam günün iyi bir yöntem olmadığına ilişkin çok sayıda rapor var" dedi

05 Ekim 2016 Çarşamba 19:49
HDP ’tam gün eğitim’e de karşı
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HDP’Lİ Sancar, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Sancar, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’na ilişkin olarak, “Komisyonun oluşumu konusunda tartışma yaşandı. AKP’li üyeler seçim yapılmasını önerdiler. Çoğunluk onlarda. Başkanlık Divanı onlardan oluşacaktı. CHP’liler de ortak bir divan önerdiler. Bu öneri kabul edilmeyince kendi listelerini sundular. Ben de ’iktidar ve ana muhalefet partileri ortak şekilde divanı oluştursunlar’ dedim. AKP ve CHP birlikte oluştursunlar, yönetsinler dedim. Darbeyle ilgili pek çok soru var, karanlıklar var. Dört parti de darbeye karşı çıktı. Bunun için komisyonun güven veren yapıda olması lazım. Ayrıca kimlerin dinleneceği ve davet edileceği konusunda başkana yetki devri öngörülüyor. Bizim izlenimimiz AKP, kendisini rahatsız edecek bir kapsamda araştırma yapılmasından rahatsızlık duyuyor. Derin ve kapsamlı bir araştırma yapılmasını istemeyen bir tavır sergiledi ilk gün. Kimlerin dinleneceği konusunda başkana yetki veriliyor. Başkana böyle bir yetki vermek komisyonun çalışma tarzını baştan olumsuz etkiler. Başka komisyonlarda da benzer davranılmış olabilir ama şimdi biz darbenin siyasi ayağının ne olduğunu birinci görevlerden biri olarak belirliyoruz. Bu konuda tek partiye yetkileri böyle devrederseniz, komisyonun objektif çalışacağı konusunda ciddi şüpheler uyandırırsınız. Ortaya çıkarılmayan tek şey darbenin siyasi sorumluluğudur” dedi.
Eğitimde tam güne yönelik soruya ise Sancar, “Öğrencilerin pedagojik açıdan daha verimli olabilmeleri için tam günün iyi bir yöntem olmadığına ilişkin çok sayıda rapor var. Şimdi neden böyle bir ihtiyaç hissettiler. Sanıyorum hiçbir objektif kural işlemeyecek. Sürekli iktidar kendisine avantaj sağlayacak, konumlarından duydukları korkuyu giderecek uygulamalar yapacaklar” cevabını verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Halkların Demokratik PartisiHdp
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