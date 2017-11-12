HDP'li Osman Baydemir gözaltına alındı

ŞANLIURFA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan ve hakkında ifadesinin alınmasına yönelik "yakalama kararı" verilen HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Almanya'nın Hamburg kentinden akşam saatlerinde tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Baydemir'e, pasaport kontrolünün ardından polis ekiplerince gözaltı işlemi yapıldı.
Baydemir'in, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, geçen yıl Şanlıurfa Valiliği'nce yasaklanmasına rağmen Birecik ilçesinde gerçekleştirilen nevruzetkinliğinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.