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HDP'li Osman Baydemir gözaltına alındı

Hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada ifadesinin alınması için "yakalama kararı" çıkarılan Baydemir, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi

HDP'li Osman Baydemir gözaltına alındı

Hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada ifadesinin alınması için "yakalama kararı" çıkarılan Baydemir, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi

12 Kasım 2017 Pazar 19:18
HDP'li Osman Baydemir gözaltına alındı
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ŞANLIURFA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütü  propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan ve hakkında ifadesinin alınmasına  yönelik "yakalama kararı" verilen HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman  Baydemir, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. 

Almanya'nın Hamburg kentinden akşam saatlerinde tarifeli uçakla  Atatürk Havalimanı'na gelen Baydemir'e, pasaport kontrolünün ardından polis  ekiplerince gözaltı işlemi yapıldı.

Baydemir'in, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü,  işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildiği  öğrenildi.

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, geçen  yıl Şanlıurfa Valiliği'nce yasaklanmasına rağmen Birecik ilçesinde  gerçekleştirilen nevruzetkinliğinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan  5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
HdpOSMAN BAYDEMİR
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