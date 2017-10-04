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HDP'li Leyla Zana'nın ödeneği kesildi

TBMM Genel Kurulu'na, 2 aydır katılmayan HDP'li Leyla Zana'nın ödenek ve yollukları kesildi

HDP'li Leyla Zana'nın ödeneği kesildi

TBMM Genel Kurulu'na, 2 aydır katılmayan HDP'li Leyla Zana'nın ödenek ve yollukları kesildi

04 Ekim 2017 Çarşamba 19:16
HDP'li Leyla Zana'nın ödeneği kesildi
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MECLİS tatil sonrası çalışmalarına yeni içtüzüğe göre başladı. Meclis'in yeni yasama yılının ilk oturumunda HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın, Anayasa'ya uygun yemin etmeyerek milletvekilliği görevine başlamaması ve aralıksız iki ayı aşan devamsızlığı nedeniyle, İçtüzüğün 154. maddesi hükmü uyarınca ödenek ve yolluğunun verilmemesiyle ilgili Başkanlık Tezkeresi ile bazı milletvekillerinin izin taleplerine ilişkin tezkereler oylandı. Kabul edilen Başkanlık Divanı kararına göre Zana’nın 17 Aralık 2015 ile 30 Nisan 2015 dönemine ilişkin ödenek ve yolluğu verilmeyecek.

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TBMM Genel Kurulu
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