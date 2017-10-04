HDP'li Leyla Zana'nın ödeneği kesildi

MECLİS tatil sonrası çalışmalarına yeni içtüzüğe göre başladı. Meclis'in yeni yasama yılının ilk oturumunda HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın, Anayasa'ya uygun yemin etmeyerek milletvekilliği görevine başlamaması ve aralıksız iki ayı aşan devamsızlığı nedeniyle, İçtüzüğün 154. maddesi hükmü uyarınca ödenek ve yolluğunun verilmemesiyle ilgili Başkanlık Tezkeresi ile bazı milletvekillerinin izin taleplerine ilişkin tezkereler oylandı. Kabul edilen Başkanlık Divanı kararına göre Zana’nın 17 Aralık 2015 ile 30 Nisan 2015 dönemine ilişkin ödenek ve yolluğu verilmeyecek.