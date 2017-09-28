HDP'li eşbaşkan tutuklandı

EDİNİLEN bilgilere göre, PKK/KCK terör örgütünün Mardin ilinde eylem ve faaliyetlerinin deşifre ve engellemesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen çalışmalar kapsamında hakkında arama kararı olan Mardin Artuklu Belediyesi eski Eşbaşanı HDP’li Sevinç Bozan 14 Eylül’de İzmir’de gözaltına alınmasının ardından Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ile 2015/6522 sayılı soruşturma dosyası kapsamında hakkındaki yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alınan HDP’li Sevinç Bozan terör örgütüne üye olmak suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.